Тюбек Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тюбек Николай

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1938

Дата смерти

18.12.1990

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1940 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тюбек (Ворожцова) Валентина

Рождение ребёнка
12.05.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тюбек (Ворожцова) Валентина

Рождение ребёнка
22.08.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тюбек (Ворожцова) Валентина

Смерть
18.12.1990

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