Тюбек Николай
Место рожденияНе указано
Дата рождения1938
Дата смерти18.12.1990
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.05.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Тюбек (Ворожцова) Валентина
Рождение ребёнка
22.08.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Тюбек (Ворожцова) Валентина
Смерть
18.12.1990