Черных (Мезрина) Антонида
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.03.1918
Дата смерти14.10.1984
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1918
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Черных Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Черных Филипп
Место жительства
Неизвестно
Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
?.12.1940
Дочь: (Черных) Надежда
Отец ребёнка: Черных Филипп
Рождение ребёнка
19.06.1942
Сын: Черных Геннадий
Отец ребёнка: Черных Филипп
Рождение ребёнка
19.08.1954
Дочь: Снегирева (Черных) Надежда
Отец ребёнка: Черных Иван
Рождение ребёнка
08.10.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Черных Иван
Смерть
14.10.1984