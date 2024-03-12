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Черных (Мезрина) Антонида

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.03.1918

Дата смерти

14.10.1984

Пол

Женский

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1918

Отец: Мезрин Иван Филиппович

Мать: Мезрина (Киршина) Мария Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Черных Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Черных Филипп

Место жительства
Неизвестно
Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
?.12.1940

Дочь: (Черных) Надежда

Отец ребёнка: Черных Филипп

Рождение ребёнка
19.06.1942

Сын: Черных Геннадий

Отец ребёнка: Черных Филипп

Рождение ребёнка
19.08.1954

Дочь: Снегирева (Черных) Надежда

Отец ребёнка: Черных Иван

Рождение ребёнка
08.10.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Черных Иван

Смерть
14.10.1984

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