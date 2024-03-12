Черных Филипп
Место рожденияНе указано
Дата рождения1919
Дата смерти?.05.1943
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
?.12.1940
Дочь: (Черных) Надежда
Мать ребёнка: Черных (Мезрина) Антонида
Рождение ребёнка
19.06.1942
Сын: Черных Геннадий
Мать ребёнка: Черных (Мезрина) Антонида
Смерть
?.05.1943