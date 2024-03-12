Черных Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.08.1954
Дочь: Снегирева (Черных) Надежда
Мать ребёнка: Черных (Мезрина) Антонида
Рождение ребёнка
08.10.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Черных (Мезрина) Антонида
Смерть
Неизвестно