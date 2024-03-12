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Черных Иван

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1918 г.р.

Дети

1954 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Черных (Мезрина) Антонида

Рождение ребёнка
19.08.1954

Дочь: Снегирева (Черных) Надежда

Мать ребёнка: Черных (Мезрина) Антонида

Рождение ребёнка
08.10.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Черных (Мезрина) Антонида

Смерть
Неизвестно

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