Снегирева (Черных) Надежда — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Снегирева (Черных) Надежда

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.08.1954

Дата смерти

09.02.2001

Пол

Женский

Отец

Мать

1918 г.р.

Муж

1950 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1954

Отец: Черных Иван

Мать: Черных (Мезрина) Антонида

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Снегирев Юрий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Снегирев Юрий

Рождение ребёнка
17.12.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Снегирев Юрий

Смерть
09.02.2001

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