Снегирева (Черных) Надежда
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.08.1954
Дата смерти09.02.2001
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1954
Отец: Черных Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Снегирев Юрий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Снегирев Юрий
Рождение ребёнка
17.12.1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Снегирев Юрий
Смерть
09.02.2001