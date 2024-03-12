Снегирев Юрий
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.11.1950
Дата смерти23.11.1992
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1950
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Снегирева (Черных) Надежда
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.12.1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Снегирева (Черных) Надежда
Смерть
23.11.1992