Снегирев Юрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Снегирев Юрий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.11.1950

Дата смерти

23.11.1992

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1954 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1950

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Снегирева (Черных) Надежда

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Снегирева (Черных) Надежда

Рождение ребёнка
17.12.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Снегирева (Черных) Надежда

Смерть
23.11.1992

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