Мезрина (Мезрина) Клавдия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мезрина (Мезрина) Клавдия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.03.1923

Дата смерти

21.06.2000

Пол

Женский

Отец

1894 г.р.

Мать

1895 г.р.

Муж

Дети

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Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1923

Отец: Мезрин Иван Филиппович

Мать: Мезрина (Киршина) Мария Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мезрин Михаил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мезрин Иван

Развод
Неизвестно

Муж: Мезрин Михаил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мезрин Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мезрин Михаил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мезрин Михаил

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.07.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мезрин Михаил

Рождение ребёнка
01.05.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мезрин Иван

Рождение ребёнка
29.09.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мезрин Михаил

Смерть
21.06.2000

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