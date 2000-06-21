Мезрина (Мезрина) Клавдия
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.03.1923
Дата смерти21.06.2000
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1923
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мезрин Иван
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.07.1949
Рождение ребёнка
01.05.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мезрин Иван
Рождение ребёнка
29.09.1960
Смерть
21.06.2000