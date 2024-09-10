Мезрин Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мезрин Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1923 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мезрина (Мезрина) Клавдия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мезрина (Мезрина) Клавдия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мезрина (Мезрина) Клавдия

Рождение ребёнка
23.07.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мезрина (Мезрина) Клавдия

Смерть
Неизвестно

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