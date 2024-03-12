Глухих (Мезрина) Галина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глухих (Мезрина) Галина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.04.1929

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1894 г.р.

Мать

1895 г.р.

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1929

Отец: Мезрин Иван Филиппович

Мать: Мезрина (Киршина) Мария Васильевна

Развод
Неизвестно

Муж: Глухих ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Глухих ?

Развод
Неизвестно

Муж: Федунишин Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федунишин Василий

Рождение ребёнка
13.02.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Глухих ?

Смерть
Неизвестно

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