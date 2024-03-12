Глухих (Мезрина) Галина
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.04.1929
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1929
Развод
Неизвестно
Муж: Глухих ?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Глухих ?
Развод
Неизвестно
Муж: Федунишин Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Федунишин Василий
Рождение ребёнка
13.02.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Глухих ?
Смерть
Неизвестно