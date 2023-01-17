Ибаев Степан Никифорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ибаев Степан Никифорович

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Место рождения

Евлево, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

07.07.1874 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1849 г.р.

Мать

Вычислено 1850 г.р.

Жена

1878 г.р.

Дети

Добавил:

ДИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1874 ст.

Отец: Никифор Иванов

Мать: Акулина Трофимова

Евлево, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
16.01.1900 ст.

Жена: Марина Васильевна

Бурды, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
21.11.1908 ст.

Дочь: Ибаева Екатерина Степановна

Мать ребёнка: Марина Васильевна

Евлево, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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