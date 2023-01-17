Ибаев Степан Никифорович
Место рождения
Дата рождения07.07.1874 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1874 ст.
Отец: Никифор Иванов
Мать: Акулина Трофимова
Бракосочетание
16.01.1900 ст.
Жена: Марина Васильевна
Бурды, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
21.11.1908 ст.
Дочь: Ибаева Екатерина Степановна
Мать ребёнка: Марина Васильевна
Смерть
Неизвестно