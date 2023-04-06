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Ибаева Анастасия Степановна

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Место рождения

Евлево, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

25.12.1910 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1874 г.р.

Мать

1878 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1910 ст.

Отец: Ибаев Степан Никифорович

Мать: Марина Васильевна

Евлево, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Крещение
28.12.1910 ст.
Бурды, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Восприемники: крестьянин д. Евлева Константин Дионисиев (двоюродный брат по отцу) и крестьянская девица д. Евлева Агафия Григориева. На основании заключения Челнинского ЗАГСа от 24.03.1968 в запись 28... Показать все
Смерть
Неизвестно
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