Ибаева Анастасия Степановна
Место рождения
Дата рождения25.12.1910 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
25.12.1910 ст.
Отец: Ибаев Степан Никифорович
Мать: Марина Васильевна
Крещение
28.12.1910 ст.
Бурды, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Восприемники: крестьянин д. Евлева Константин Дионисиев (двоюродный брат по отцу) и крестьянская девица д. Евлева Агафия Григориева. На основании заключения Челнинского ЗАГСа от 24.03.1968 в запись 28... Показать все
Смерть
Неизвестно