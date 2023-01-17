Ибаева Екатерина Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ибаева Екатерина Степановна

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Место рождения

Евлево, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

21.11.1908 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1874 г.р.

Мать

1878 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1908 ст.

Отец: Ибаев Степан Никифорович

Мать: Марина Васильевна

Евлево, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Крещение
23.11.1908 ст.
Бурды, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Восприемники: крестьянин д. Евлева Владимир Никифоров (брат отца) и крестьянская девица д. Евлева Ирина Никитина.
Смерть
Неизвестно
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