Ибаева Екатерина Степановна
Место рождения
Дата рождения21.11.1908 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1908 ст.
Отец: Ибаев Степан Никифорович
Мать: Марина Васильевна
Крещение
23.11.1908 ст.
Бурды, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Восприемники: крестьянин д. Евлева Владимир Никифоров (брат отца) и крестьянская девица д. Евлева Ирина Никитина.
Смерть
Неизвестно