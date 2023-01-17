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Марина Васильевна

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Место рождения

Евлево, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

13.07.1878 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1874 г.р.

Дети

Добавил:

ДИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1878 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Евлево, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Крещение
?.07.1878 ст.
Федотово, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
16.01.1900 ст.

Муж: Ибаев Степан Никифорович

Бурды, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
21.11.1908 ст.

Дочь: Ибаева Екатерина Степановна

Отец ребёнка: Ибаев Степан Никифорович

Евлево, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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