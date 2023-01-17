Марина Васильевна
Место рождения
Дата рождения13.07.1878 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1878 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Крещение
?.07.1878 ст.
Федотово, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
16.01.1900 ст.
Бурды, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
21.11.1908 ст.
Дочь: Ибаева Екатерина Степановна
Отец ребёнка: Ибаев Степан Никифорович
Смерть
Неизвестно