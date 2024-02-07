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Хотьковский Фёдор Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: Хотьковский Иван Алексеевич

Мать: Хотьковская Марфа Георгиевна

Рождение ребёнка
1820

Дочь: Мария Фёдоровна

Мать ребёнка: Хотьковская Анна Васильевна

Рождение ребёнка
1824

Дочь: Патакина Александра Фёдоровна

Мать ребёнка: Хотьковская Анна Васильевна

Рождение ребёнка
1827

Дочь: Ольга Фёдоровна

Мать ребёнка: Хотьковская Анна Васильевна

Рождение ребёнка
1828

Дочь: Елизавета Фёдоровна

Мать ребёнка: Хотьковская Анна Васильевна

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Надежда Фёдоровна

Мать ребёнка: Хотьковская Анна Васильевна

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Глафира Фёдоровна

Мать ребёнка: Хотьковская Анна Васильевна

Смерть
Неизвестно
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