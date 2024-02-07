Хотьковская Анна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1795
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Мария Фёдоровна
Отец ребёнка: Хотьковский Фёдор Иванович
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Патакина Александра Фёдоровна
Отец ребёнка: Хотьковский Фёдор Иванович
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Ольга Фёдоровна
Отец ребёнка: Хотьковский Фёдор Иванович
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Елизавета Фёдоровна
Отец ребёнка: Хотьковский Фёдор Иванович
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Надежда Фёдоровна
Отец ребёнка: Хотьковский Фёдор Иванович
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Глафира Фёдоровна
Отец ребёнка: Хотьковский Фёдор Иванович
Смерть
Неизвестно