Хотьковская Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хотьковская Анна Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1820

Дочь: Мария Фёдоровна

Отец ребёнка: Хотьковский Фёдор Иванович

Рождение ребёнка
1824

Дочь: Патакина Александра Фёдоровна

Отец ребёнка: Хотьковский Фёдор Иванович

Рождение ребёнка
1827

Дочь: Ольга Фёдоровна

Отец ребёнка: Хотьковский Фёдор Иванович

Рождение ребёнка
1828

Дочь: Елизавета Фёдоровна

Отец ребёнка: Хотьковский Фёдор Иванович

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Надежда Фёдоровна

Отец ребёнка: Хотьковский Фёдор Иванович

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Глафира Фёдоровна

Отец ребёнка: Хотьковский Фёдор Иванович

Смерть
Неизвестно
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