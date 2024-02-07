Хотьковский Иван Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1761
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1790
Сын: Хотьковский Фёдор Иванович
Мать ребёнка: Хотьковская Марфа Георгиевна
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Феодосия Ивановна
Мать ребёнка: Хотьковская Марфа Георгиевна
Рождение ребёнка
1804
Сын: Хотьковский Алексей Иванович
Мать ребёнка: Хотьковская Марфа Георгиевна
Смерть
Неизвестно