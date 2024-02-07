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Хотьковский Иван Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1761

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1790

Сын: Хотьковский Фёдор Иванович

Мать ребёнка: Хотьковская Марфа Георгиевна

Рождение ребёнка
1803

Дочь: Феодосия Ивановна

Мать ребёнка: Хотьковская Марфа Георгиевна

Рождение ребёнка
1804

Сын: Хотьковский Алексей Иванович

Мать ребёнка: Хотьковская Марфа Георгиевна

Смерть
Неизвестно
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