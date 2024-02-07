Хотьковская Марфа Георгиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1763
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1790
Сын: Хотьковский Фёдор Иванович
Отец ребёнка: Хотьковский Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Феодосия Ивановна
Отец ребёнка: Хотьковский Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
1804
Сын: Хотьковский Алексей Иванович
Отец ребёнка: Хотьковский Иван Алексеевич
Смерть
Неизвестно