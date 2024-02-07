Хотьковская Марфа Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХотьковская Марфа Георгиевна

Хотьковская Марфа Георгиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1763

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1790

Сын: Хотьковский Фёдор Иванович

Отец ребёнка: Хотьковский Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
1803

Дочь: Феодосия Ивановна

Отец ребёнка: Хотьковский Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
1804

Сын: Хотьковский Алексей Иванович

Отец ребёнка: Хотьковский Иван Алексеевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close