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Щербак Антип Емельянович

Место рождения

Ивот, Сумська область

Дата рождения

09.04.1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1805

Отец: Щербак Емельян Яковлевич

Мать: Щербак Пелагея Алексеевна

Ивот, Сумська область
Рождение ребёнка
05.11.1823

Дочь: Матрона Антиповна

Мать ребёнка: Щербак Анна Ивановна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
10.12.1825

Сын: Щербак Потапий Антипович

Мать ребёнка: Щербак Анна Ивановна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
07.08.1827

Сын: Щербак Матвей Антипович

Мать ребёнка: Щербак Анна Ивановна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
19.08.1830

Сын: Щербак Андрей Антипович

Мать ребёнка: Щербак Анна Ивановна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
07.02.1833

Дочь: Агафия Антиповна

Мать ребёнка: Щербак Анна Ивановна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
10.10.1835

Сын: Щербак Яков Антипович

Мать ребёнка: Щербак Анна Ивановна

Ивот, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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