Щербак Антип Емельянович
Место рождения
Дата рождения09.04.1805
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1805
Рождение ребёнка
05.11.1823
Дочь: Матрона Антиповна
Мать ребёнка: Щербак Анна Ивановна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
10.12.1825
Мать ребёнка: Щербак Анна Ивановна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
07.08.1827
Мать ребёнка: Щербак Анна Ивановна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
19.08.1830
Мать ребёнка: Щербак Анна Ивановна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
07.02.1833
Дочь: Агафия Антиповна
Мать ребёнка: Щербак Анна Ивановна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
10.10.1835
Мать ребёнка: Щербак Анна Ивановна
Смерть
Неизвестно