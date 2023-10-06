Щербак Потапий Антипович
Место рожденияХарьковская губерния, Российская империя
Дата рождения10.12.1825
Дата смерти15.06.1826
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1825
Отец: Щербак Антип Емельянович
Мать: Щербак Анна Ивановна
Харьковская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
15.06.1826
Харьковская губерния, Российская империя