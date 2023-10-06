Щербак Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
05.11.1823
Дочь: Матрона Антиповна
Отец ребёнка: Щербак Антип Емельянович
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
10.12.1825
Отец ребёнка: Щербак Антип Емельянович
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
07.08.1827
Отец ребёнка: Щербак Антип Емельянович
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
19.08.1830
Отец ребёнка: Щербак Антип Емельянович
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
07.02.1833
Дочь: Агафия Антиповна
Отец ребёнка: Щербак Антип Емельянович
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
10.10.1835
Отец ребёнка: Щербак Антип Емельянович
Ивот, Сумська область
Смерть
Неизвестно