Щербак Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щербак Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.11.1823

Дочь: Матрона Антиповна

Отец ребёнка: Щербак Антип Емельянович

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
10.12.1825

Сын: Щербак Потапий Антипович

Отец ребёнка: Щербак Антип Емельянович

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
07.08.1827

Сын: Щербак Матвей Антипович

Отец ребёнка: Щербак Антип Емельянович

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
19.08.1830

Сын: Щербак Андрей Антипович

Отец ребёнка: Щербак Антип Емельянович

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
07.02.1833

Дочь: Агафия Антиповна

Отец ребёнка: Щербак Антип Емельянович

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
10.10.1835

Сын: Щербак Яков Антипович

Отец ребёнка: Щербак Антип Емельянович

Ивот, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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