Щербак Андрей Антипович
Место рожденияХарьковская губерния, Российская империя
Дата рождения19.08.1830
Дата смерти11.03.1876
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1830
Отец: Щербак Антип Емельянович
Мать: Щербак Анна Ивановна
Харьковская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
11.03.1876
Харьковская губерния, Российская империя