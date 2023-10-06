Щербак Андрей Антипович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЩербак Андрей Антипович

Щербак Андрей Антипович

Место рождения

Харьковская губерния, Российская империя

Дата рождения

19.08.1830

Дата смерти

11.03.1876

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1830

Отец: Щербак Антип Емельянович

Мать: Щербак Анна Ивановна

Харьковская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
11.03.1876
Харьковская губерния, Российская империя
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close