(Щербак) Матрона Антиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Щербак) Матрона Антиповна

(Щербак) Матрона Антиповна

Место рождения

Харьковская губерния, Российская империя

Дата рождения

05.11.1823

Дата смерти

20.11.1824

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1823

Отец: Щербак Антип Емельянович

Мать: Щербак Анна Ивановна

Харьковская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
20.11.1824
Харьковская губерния, Российская империя
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close