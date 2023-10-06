(Щербак) Матрона Антиповна
Место рожденияХарьковская губерния, Российская империя
Дата рождения05.11.1823
Дата смерти20.11.1824
ПолЖенский
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1823
Отец: Щербак Антип Емельянович
Мать: Щербак Анна Ивановна
Харьковская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
20.11.1824
Харьковская губерния, Российская империя