Щербак Емельян Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
12.06.1791
Мать ребёнка: Щербак Пелагея Алексеевна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
02.02.1795
Мать ребёнка: Щербак Пелагея Алексеевна
Черниговское наместничество Российская империя
Рождение ребёнка
16.06.1796
Сын: Щербак Тихоний Емельянович
Мать ребёнка: Щербак Пелагея Алексеевна
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
09.04.1805
Мать ребёнка: Щербак Пелагея Алексеевна
Ивот, Сумська область
Смерть
Неизвестно