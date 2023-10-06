Щербак Емельян Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щербак Емельян Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.06.1791

Сын: Щербак Петр Емельянович

Мать ребёнка: Щербак Пелагея Алексеевна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
02.02.1795

Сын: Щербак Семен Емельянович

Мать ребёнка: Щербак Пелагея Алексеевна

Черниговское наместничество Российская империя
Рождение ребёнка
16.06.1796

Сын: Щербак Тихоний Емельянович

Мать ребёнка: Щербак Пелагея Алексеевна

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
09.04.1805

Сын: Щербак Антип Емельянович

Мать ребёнка: Щербак Пелагея Алексеевна

Ивот, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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