Щербак (Литвинова) Пелагея Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЩербак (Литвинова) Пелагея Алексеевна

Щербак (Литвинова) Пелагея Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.06.1791

Сын: Щербак Петр Емельянович

Отец ребёнка: Щербак Емельян Яковлевич

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
02.02.1795

Сын: Щербак Семен Емельянович

Отец ребёнка: Щербак Емельян Яковлевич

Черниговское наместничество Российская империя
Рождение ребёнка
16.06.1796

Сын: Щербак Тихоний Емельянович

Отец ребёнка: Щербак Емельян Яковлевич

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
09.04.1805

Сын: Щербак Антип Емельянович

Отец ребёнка: Щербак Емельян Яковлевич

Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close