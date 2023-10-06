Щербак (Литвинова) Пелагея Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.06.1791
Отец ребёнка: Щербак Емельян Яковлевич
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
02.02.1795
Отец ребёнка: Щербак Емельян Яковлевич
Черниговское наместничество Российская империя
Рождение ребёнка
16.06.1796
Сын: Щербак Тихоний Емельянович
Отец ребёнка: Щербак Емельян Яковлевич
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
09.04.1805
Отец ребёнка: Щербак Емельян Яковлевич
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно