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Кондрашов Герасим Семёнович

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Место рождения

Тула, город Тула, Тульская область

Дата рождения

Около 1673

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1673

Отец: Кондрашов Семён Иванович

Мать: Кондрашова Евдокия

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1706

Сын: Кондрашов Василий Герасимович

Мать ребёнка: Кондрашова Прасковья

Тула, город Тула, Тульская область
Бракосочетание
До 1706

Жена: Кондрашова Прасковья

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1707

Сын: Кондрашов Козьма Герасимович

Мать ребёнка: Кондрашова Прасковья

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
1709

Сын: Кондрашов Яков Герасимович

Мать ребёнка: Кондрашова Прасковья

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1712

Дочь: Кондрашова Александра Герасимовна

Мать ребёнка: Кондрашова Прасковья

Тула, город Тула, Тульская область
Бракосочетание
Между 1715 и 1720

Жена: Кондрашова Дарья

Рождение ребёнка
1720

Дочь: Кондрашова Матрёна Герасимовна

Мать ребёнка: Кондрашова Дарья

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1723

Сын: Кондрашов Лаврентий Герасимович

Мать ребёнка: Кондрашова Дарья

Тула, город Тула, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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