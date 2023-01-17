Кондрашов Герасим Семёнович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1673
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1673
Отец: Кондрашов Семён Иванович
Мать: Кондрашова Евдокия
Рождение ребёнка
Около 1706
Сын: Кондрашов Василий Герасимович
Мать ребёнка: Кондрашова Прасковья
Бракосочетание
До 1706
Жена: Кондрашова Прасковья
Рождение ребёнка
Около 1707
Сын: Кондрашов Козьма Герасимович
Мать ребёнка: Кондрашова Прасковья
Рождение ребёнка
1709
Сын: Кондрашов Яков Герасимович
Мать ребёнка: Кондрашова Прасковья
Рождение ребёнка
Около 1712
Дочь: Кондрашова Александра Герасимовна
Мать ребёнка: Кондрашова Прасковья
Бракосочетание
Между 1715 и 1720
Жена: Кондрашова Дарья
Рождение ребёнка
1720
Дочь: Кондрашова Матрёна Герасимовна
Мать ребёнка: Кондрашова Дарья
Рождение ребёнка
Около 1723
Сын: Кондрашов Лаврентий Герасимович
Мать ребёнка: Кондрашова Дарья
Смерть
Неизвестно