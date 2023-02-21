Кондрашова Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1655
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1655
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1673
Сын: Кондрашов Герасим Семёнович
Отец ребёнка: Кондрашов Семён Иванович
Бракосочетание
До 1673
Рождение ребёнка
Около 1675
Сын: Кондрашов Савелий Семёнович
Отец ребёнка: Кондрашов Семён Иванович
Рождение ребёнка
Около 1700
Дочь: Сиднева Ирина Семёновна
Отец ребёнка: Кондрашов Семён Иванович
Рождение ребёнка
Около 1703
Сын: Кондрашов Никифор Семёнович
Отец ребёнка: Кондрашов Семён Иванович
Смерть
Неизвестно