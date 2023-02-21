Кондрашова Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондрашова Евдокия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1655

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1655

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1673

Сын: Кондрашов Герасим Семёнович

Отец ребёнка: Кондрашов Семён Иванович

Тула, город Тула, Тульская область
Бракосочетание
До 1673

Муж: Кондрашов Семён Иванович

Рождение ребёнка
Около 1675

Сын: Кондрашов Савелий Семёнович

Отец ребёнка: Кондрашов Семён Иванович

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1700

Дочь: Сиднева Ирина Семёновна

Отец ребёнка: Кондрашов Семён Иванович

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1703

Сын: Кондрашов Никифор Семёнович

Отец ребёнка: Кондрашов Семён Иванович

Тула, город Тула, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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