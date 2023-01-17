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Кондрашов Семён Иванович

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Место рождения

Тула, город Тула, Тульская область

Дата рождения

Около 1653

Дата смерти

Между 1715 и 1720

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1653

Отец: Кондрашов Иван Семёнович

Мать: не указана

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1673

Сын: Кондрашов Герасим Семёнович

Мать ребёнка: Кондрашова Евдокия

Тула, город Тула, Тульская область
Бракосочетание
До 1673

Жена: Кондрашова Евдокия

Рождение ребёнка
Около 1675

Сын: Кондрашов Савелий Семёнович

Мать ребёнка: Кондрашова Евдокия

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1700

Дочь: Сиднева Ирина Семёновна

Мать ребёнка: Кондрашова Евдокия

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1703

Сын: Кондрашов Никифор Семёнович

Мать ребёнка: Кондрашова Евдокия

Тула, город Тула, Тульская область
Смерть
Между 1715 и 1720
Тула, город Тула, Тульская область
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