Кондрашов Семён Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1653
Дата смертиМежду 1715 и 1720
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1653
Отец: Кондрашов Иван Семёнович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1673
Сын: Кондрашов Герасим Семёнович
Мать ребёнка: Кондрашова Евдокия
Бракосочетание
До 1673
Жена: Кондрашова Евдокия
Рождение ребёнка
Около 1675
Сын: Кондрашов Савелий Семёнович
Мать ребёнка: Кондрашова Евдокия
Рождение ребёнка
Около 1700
Дочь: Сиднева Ирина Семёновна
Мать ребёнка: Кондрашова Евдокия
Рождение ребёнка
Около 1703
Сын: Кондрашов Никифор Семёнович
Мать ребёнка: Кондрашова Евдокия
Смерть
Между 1715 и 1720