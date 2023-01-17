Кондрашов Лаврентий Герасимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондрашов Лаврентий Герасимович

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Место рождения

Тула, город Тула, Тульская область

Дата рождения

Около 1723

Дата смерти

Около 1765

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1723

Отец: Кондрашов Герасим Семёнович

Мать: Кондрашова Дарья

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1742

Сын: Кондрашов Ефим Лаврентьевич

Мать ребёнка: Кондрашова Екатерина Семёновна

Тула, город Тула, Тульская область
Бракосочетание
До 1742

Жена: Кондрашова Екатерина Семёновна

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1745

Сын: Кондрашов Михаил Большой Лаврентьевич

Мать ребёнка: Кондрашова Екатерина Семёновна

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1759

Сын: Кондрашов Михаил Меньшой Лаврентьевич

Мать ребёнка: Кондрашова Екатерина Семёновна

Тула, город Тула, Тульская область
Смерть
Около 1765
Тула, город Тула, Тульская область
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