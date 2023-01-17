Кондрашов Лаврентий Герасимович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1723
Дата смертиОколо 1765
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1723
Отец: Кондрашов Герасим Семёнович
Мать: Кондрашова Дарья
Рождение ребёнка
Около 1742
Сын: Кондрашов Ефим Лаврентьевич
Мать ребёнка: Кондрашова Екатерина Семёновна
Бракосочетание
До 1742
Рождение ребёнка
Около 1745
Сын: Кондрашов Михаил Большой Лаврентьевич
Мать ребёнка: Кондрашова Екатерина Семёновна
Рождение ребёнка
Около 1759
Сын: Кондрашов Михаил Меньшой Лаврентьевич
Мать ребёнка: Кондрашова Екатерина Семёновна
Смерть
Около 1765