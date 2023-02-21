Кондрашова Дарья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1798
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Между 1715 и 1720
Рождение ребёнка
1720
Дочь: Кондрашова Матрёна Герасимовна
Отец ребёнка: Кондрашов Герасим Семёнович
Рождение ребёнка
Около 1723
Сын: Кондрашов Лаврентий Герасимович
Отец ребёнка: Кондрашов Герасим Семёнович
Рождение
Около 1798
Отец: не указан
Мать: не указана
Смерть
Неизвестно