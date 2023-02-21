Кондрашова Дарья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондрашова Дарья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1673 г.р.

Дети

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Между 1715 и 1720

Муж: Кондрашов Герасим Семёнович

Рождение ребёнка
1720

Дочь: Кондрашова Матрёна Герасимовна

Отец ребёнка: Кондрашов Герасим Семёнович

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1723

Сын: Кондрашов Лаврентий Герасимович

Отец ребёнка: Кондрашов Герасим Семёнович

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение
Около 1798

Отец: не указан

Мать: не указана

Смерть
Неизвестно