Кондрашов Ефим Лаврентьевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1742
Дата смерти1809
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1742
Рождение ребёнка
Около 1758
Дочь: Кондрашова Анна Ефимовна
Мать ребёнка: Кондрашова Татьяна Алексеевна
Бракосочетание
До 1758
Рождение ребёнка
Около 1766
Дочь: Кондрашова Наталья Ефимовна
Мать ребёнка: Кондрашова Татьяна Алексеевна
Рождение ребёнка
Около 1775
Дочь: Кондрашова Евдокия Ефимовна
Мать ребёнка: Кондрашова Татьяна Алексеевна
Рождение ребёнка
Около 1778
Сын: Кондрашов Ефим Большой Ефимович
Мать ребёнка: Кондрашова Татьяна Алексеевна
Рождение ребёнка
Около 1782
Сын: Кондрашов Ефим Меньшой Ефимович
Мать ребёнка: Кондрашова Анна Яковлевна
Бракосочетание
После 1782
Бракосочетание
До 1782
Рождение ребёнка
Около 1790
Сын: Кондрашов Александр Ефимович
Мать ребёнка: Кондрашова Евдокия Ивановна
Смерть
1809