Кондрашов Ефим Лаврентьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондрашов Ефим Лаврентьевич

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Место рождения

Тула, город Тула, Тульская область

Дата рождения

Около 1742

Дата смерти

1809

Пол

Мужской

Отец

Около 1723 г.р.

Мать

Около 1719 г.р.

Жена

Около 1743 г.р.
Около 1762 г.р.
Около 1753 г.р.

Дети

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1742

Отец: Кондрашов Лаврентий Герасимович

Мать: Кондрашова Екатерина Семёновна

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1758

Дочь: Кондрашова Анна Ефимовна

Мать ребёнка: Кондрашова Татьяна Алексеевна

Тула, город Тула, Тульская область
Бракосочетание
До 1758

Жена: Кондрашова Татьяна Алексеевна

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1766

Дочь: Кондрашова Наталья Ефимовна

Мать ребёнка: Кондрашова Татьяна Алексеевна

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1775

Дочь: Кондрашова Евдокия Ефимовна

Мать ребёнка: Кондрашова Татьяна Алексеевна

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1778

Сын: Кондрашов Ефим Большой Ефимович

Мать ребёнка: Кондрашова Татьяна Алексеевна

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1782

Сын: Кондрашов Ефим Меньшой Ефимович

Мать ребёнка: Кондрашова Анна Яковлевна

Тула, город Тула, Тульская область
Бракосочетание
После 1782

Жена: Кондрашова Евдокия Ивановна

Тула, город Тула, Тульская область
Бракосочетание
До 1782

Жена: Кондрашова Анна Яковлевна

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1790

Сын: Кондрашов Александр Ефимович

Мать ребёнка: Кондрашова Евдокия Ивановна

Тула, город Тула, Тульская область
Смерть
1809
Тула, город Тула, Тульская область
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