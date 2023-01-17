Кондрашов Ефим Большой Ефимович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1778
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1778
Рождение ребёнка
1802
Мать ребёнка: Кондрашова Анна Михайловна
Бракосочетание
До 1802
Рождение ребёнка
Около 1803
Сын: Кондрашов Александр Ефимович
Мать ребёнка: Кондрашова Анна Михайловна
Рождение ребёнка
Около 1815
Дочь: Кондрашова Ольга Ефимовна
Мать ребёнка: Кондрашова Анна Михайловна
Смерть
Неизвестно