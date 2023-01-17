Кондрашов Ефим Большой Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондрашов Ефим Большой Ефимович

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Место рождения

Тула, город Тула, Тульская область

Дата рождения

Около 1778

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1778

Отец: Кондрашов Ефим Лаврентьевич

Мать: Кондрашова Татьяна Алексеевна

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
1802

Сын: Кондрашов Пётр Ефимович

Мать ребёнка: Кондрашова Анна Михайловна

Тула, город Тула, Тульская область
Бракосочетание
До 1802

Жена: Кондрашова Анна Михайловна

Рождение ребёнка
Около 1803

Сын: Кондрашов Александр Ефимович

Мать ребёнка: Кондрашова Анна Михайловна

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1815

Дочь: Кондрашова Ольга Ефимовна

Мать ребёнка: Кондрашова Анна Михайловна

Тула, город Тула, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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