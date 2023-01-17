Кондрашова Анна Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1784
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1784
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1802
Отец ребёнка: Кондрашов Ефим Большой Ефимович
Бракосочетание
До 1802
Рождение ребёнка
Около 1803
Сын: Кондрашов Александр Ефимович
Отец ребёнка: Кондрашов Ефим Большой Ефимович
Рождение ребёнка
Около 1815
Дочь: Кондрашова Ольга Ефимовна
Отец ребёнка: Кондрашов Ефим Большой Ефимович
Смерть
Неизвестно