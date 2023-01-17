Кондрашова Анна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондрашова Анна Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1784

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1778 г.р.

Дети

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1784

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1802

Сын: Кондрашов Пётр Ефимович

Отец ребёнка: Кондрашов Ефим Большой Ефимович

Тула, город Тула, Тульская область
Бракосочетание
До 1802

Муж: Кондрашов Ефим Большой Ефимович

Рождение ребёнка
Около 1803

Сын: Кондрашов Александр Ефимович

Отец ребёнка: Кондрашов Ефим Большой Ефимович

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1815

Дочь: Кондрашова Ольга Ефимовна

Отец ребёнка: Кондрашов Ефим Большой Ефимович

Тула, город Тула, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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