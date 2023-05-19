Кондрашова Татьяна Алексеевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1743
Дата смертиДо 1782
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1743
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1758
Дочь: Кондрашова Анна Ефимовна
Отец ребёнка: Кондрашов Ефим Лаврентьевич
Бракосочетание
До 1758
Рождение ребёнка
Около 1766
Дочь: Кондрашова Наталья Ефимовна
Отец ребёнка: Кондрашов Ефим Лаврентьевич
Рождение ребёнка
Около 1775
Дочь: Кондрашова Евдокия Ефимовна
Отец ребёнка: Кондрашов Ефим Лаврентьевич
Рождение ребёнка
Около 1778
Сын: Кондрашов Ефим Большой Ефимович
Отец ребёнка: Кондрашов Ефим Лаврентьевич
Смерть
До 1782