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Кондрашова Татьяна Алексеевна

Место рождения

Тула, город Тула, Тульская область

Дата рождения

Около 1743

Дата смерти

До 1782

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1742 г.р.

Дети

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1743

Отец: не указан

Мать: не указана

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1758

Дочь: Кондрашова Анна Ефимовна

Отец ребёнка: Кондрашов Ефим Лаврентьевич

Тула, город Тула, Тульская область
Бракосочетание
До 1758

Муж: Кондрашов Ефим Лаврентьевич

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1766

Дочь: Кондрашова Наталья Ефимовна

Отец ребёнка: Кондрашов Ефим Лаврентьевич

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1775

Дочь: Кондрашова Евдокия Ефимовна

Отец ребёнка: Кондрашов Ефим Лаврентьевич

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1778

Сын: Кондрашов Ефим Большой Ефимович

Отец ребёнка: Кондрашов Ефим Лаврентьевич

Тула, город Тула, Тульская область
Смерть
До 1782
Тула, город Тула, Тульская область