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Кондрашова Прасковья

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Место рождения

Тула, город Тула, Тульская область

Дата рождения

Около 1683

Дата смерти

Между 1715 и 1720

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1683

Отец: не указан

Мать: не указана

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1706

Сын: Кондрашов Василий Герасимович

Отец ребёнка: Кондрашов Герасим Семёнович

Тула, город Тула, Тульская область
Бракосочетание
До 1706

Муж: Кондрашов Герасим Семёнович

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1707

Сын: Кондрашов Козьма Герасимович

Отец ребёнка: Кондрашов Герасим Семёнович

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
1709

Сын: Кондрашов Яков Герасимович

Отец ребёнка: Кондрашов Герасим Семёнович

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1712

Дочь: Кондрашова Александра Герасимовна

Отец ребёнка: Кондрашов Герасим Семёнович

Тула, город Тула, Тульская область
Смерть
Между 1715 и 1720
Тула, город Тула, Тульская область
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