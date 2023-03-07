Кондрашова Прасковья
Место рождения
Дата рожденияОколо 1683
Дата смертиМежду 1715 и 1720
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1683
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1706
Сын: Кондрашов Василий Герасимович
Отец ребёнка: Кондрашов Герасим Семёнович
Бракосочетание
До 1706
Рождение ребёнка
Около 1707
Сын: Кондрашов Козьма Герасимович
Отец ребёнка: Кондрашов Герасим Семёнович
Рождение ребёнка
1709
Сын: Кондрашов Яков Герасимович
Отец ребёнка: Кондрашов Герасим Семёнович
Рождение ребёнка
Около 1712
Дочь: Кондрашова Александра Герасимовна
Отец ребёнка: Кондрашов Герасим Семёнович
Смерть
Между 1715 и 1720