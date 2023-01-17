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Екатерина Никитична

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Место рождения

Сретенье, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1744

Дата смерти

После 1800

Пол

Женский

Добавил:

НЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744

Отец: Никита Терентьевич

Мать: Наталья Ивановна

Сретенье, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Около 1762

Муж: Василий Яковлевич

Николо-Задубровье, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 1765

Дочь: Анна Васильевна

Отец ребёнка: Василий Яковлевич

Николо-Задубровье, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
11.07.1772 ст.

Дочь: Кормская Евфимия Васильевна

Отец ребёнка: Василий Яковлевич

Николо-Задубровье, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
27.08.1782 ст.

Дочь: Елизавета Васильевна

Отец ребёнка: Василий Яковлевич

Николо-Задубровье, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
После 1800
Николо-Задубровье, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область
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