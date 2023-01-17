Екатерина Никитична
Место рождения
Дата рождения1744
Дата смертиПосле 1800
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744
Отец: Никита Терентьевич
Мать: Наталья Ивановна
Бракосочетание
Около 1762
Муж: Василий Яковлевич
Рождение ребёнка
Около 1765
Дочь: Анна Васильевна
Отец ребёнка: Василий Яковлевич
Рождение ребёнка
11.07.1772 ст.
Дочь: Кормская Евфимия Васильевна
Отец ребёнка: Василий Яковлевич
Рождение ребёнка
27.08.1782 ст.
Дочь: Елизавета Васильевна
Отец ребёнка: Василий Яковлевич
Смерть
После 1800