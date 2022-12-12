Анна Васильевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1765
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1765
Отец: Василий Яковлевич
Мать: Екатерина Никитична
Место жительства
С 1780
проживала в семье мужа Якова Леонтьевича (дьячок в том селе), церковный приход- Покровское в Полозове
Рождение ребёнка
1783
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1789
Сын: Дмитрий Яковлевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Васса Яковлевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1799
Сын: Георгий Яковлевич
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно