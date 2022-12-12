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Анна Васильевна

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Место рождения

Николо-Задубровье, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

Около 1765

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1765

Отец: Василий Яковлевич

Мать: Екатерина Никитична

Николо-Задубровье, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область
Место жительства
С 1780
Покров, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область
проживала в семье мужа Якова Леонтьевича (дьячок в том селе), церковный приход- Покровское в Полозове
Рождение ребёнка
1783

Сын: Полозов Федор Яковлевич

Отец ребёнка: не указан

Покров, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1789

Сын: Дмитрий Яковлевич

Отец ребёнка: не указан

Покров, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Васса Яковлевна

Отец ребёнка: не указан

Покров, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1799

Сын: Георгий Яковлевич

Отец ребёнка: не указан

Покров, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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