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Полозов Федор Яковлевич

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Место рождения

Покров, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1783

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783

Отец: не указан

Мать: Анна Васильевна

Покров, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
05.11.1805

Жена: не указана

Покровское, Угличский муниципальный район, Ярославская область
жена Пелагея Ивановна (дочь дьякона Ивана Ивановича, церковный приход- Городок Рыбинский уезд)
Посвящение в духовный сан
12.12.1805
Покровское, Угличский муниципальный район, Ярославская область
священник (церковный приход- Покровское в Юхти)
Рождение ребёнка
1808

Сын: Полозов Николай Федорович

Мать ребёнка: не указана

Покровское, Угличский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1810

Дочь: Полозова Елизавета Федоровна

Мать ребёнка: не указана

Покровское, Угличский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1822

Сын: Полозов Давид Федорович

Мать ребёнка: не указана

Покровское, Угличский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1830

Сын: Полозов Константин Федорович

Мать ребёнка: не указана

Покровское, Угличский муниципальный район, Ярославская область
Посвящение в духовный сан
С 1832
Сера, Мышкинский муниципальный район, Ярославская область
пономарь (церковный приход- Сера)
Посвящение в духовный сан
С 1834
Кабаново, Угличский муниципальный район, Ярославская область
священник (церковный приход Кабаново)
Посвящение в духовный сан
С 1836
Захарьево, Первомайский муниципальный район, Ярославская область
священник (церковный приход- Захарьевщина)
Смерть
Неизвестно
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