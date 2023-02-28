Полозов Федор Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1783
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783
Отец: не указан
Мать: Анна Васильевна
Бракосочетание
05.11.1805
Жена: не указана
жена Пелагея Ивановна (дочь дьякона Ивана Ивановича, церковный приход- Городок Рыбинский уезд)
Посвящение в духовный сан
12.12.1805
священник (церковный приход- Покровское в Юхти)
Рождение ребёнка
1808
Сын: Полозов Николай Федорович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Полозова Елизавета Федоровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1822
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1830
Сын: Полозов Константин Федорович
Мать ребёнка: не указана
Посвящение в духовный сан
С 1832
Сера, Мышкинский муниципальный район, Ярославская область
пономарь (церковный приход- Сера)
Посвящение в духовный сан
С 1834
Кабаново, Угличский муниципальный район, Ярославская область
священник (церковный приход Кабаново)
Посвящение в духовный сан
С 1836
Захарьево, Первомайский муниципальный район, Ярославская область
священник (церковный приход- Захарьевщина)
Смерть
Неизвестно