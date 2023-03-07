Никита Терентьевич
Место рождения
Дата рождения1716
Дата смерти1777
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1716
Отец: Терентий Григорьевич
Мать: не указана
Посвящение в духовный сан
Около 1735
пономарь (церковный приход Сретенье на Черемхе)
Бракосочетание
Около 1735
Жена: Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
11.09.1741 ст.
Сын: Федор Никитич
Мать ребёнка: Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
1744
Дочь: Екатерина Никитична
Мать ребёнка: Наталья Ивановна
Смерть
1777