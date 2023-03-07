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Никита Терентьевич

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Место рождения

Сретенье, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1716

Дата смерти

1777

Пол

Мужской

Отец

Около 1694 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1717 г.р.

Дети

Добавил:

НЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1716

Отец: Терентий Григорьевич

Мать: не указана

Сретенье, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область
Посвящение в духовный сан
Около 1735
Сретенье, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область
пономарь (церковный приход Сретенье на Черемхе)
Бракосочетание
Около 1735

Жена: Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
11.09.1741 ст.

Сын: Федор Никитич

Мать ребёнка: Наталья Ивановна

Сретенье, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1744

Дочь: Екатерина Никитична

Мать ребёнка: Наталья Ивановна

Сретенье, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
1777
Сретенье, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область
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