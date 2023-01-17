Наталья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1717
Дата смертиМежду 1778 и 1783
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1735
Муж: Никита Терентьевич
Рождение ребёнка
11.09.1741 ст.
Сын: Федор Никитич
Отец ребёнка: Никита Терентьевич
Рождение ребёнка
1744
Дочь: Екатерина Никитична
Отец ребёнка: Никита Терентьевич
Смерть
Между 1778 и 1783