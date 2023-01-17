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Наталья Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1717

Дата смерти

Между 1778 и 1783

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1716 г.р.

Дети

Добавил:

НЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1735

Муж: Никита Терентьевич

Рождение ребёнка
11.09.1741 ст.

Сын: Федор Никитич

Отец ребёнка: Никита Терентьевич

Сретенье, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1744

Дочь: Екатерина Никитична

Отец ребёнка: Никита Терентьевич

Сретенье, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Между 1778 и 1783
Сретенье, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область
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