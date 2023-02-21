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Цеханович Бенциан Шлёмович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870

Дата смерти

10.06.1918

Пол

Мужской

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Цеханович Шломо

Мать: Цеханович Рося Лейбовна

Рождение ребёнка
1896

Дочь: Цеханович Шуламис (Соня) (Борисовна)

Мать ребёнка: Цеханович Хася (Наумовна)

Рославль, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1897

Дочь: Цеханович Фейга-Лея (Феня) (Борисовна)

Мать ребёнка: Цеханович Хася (Наумовна)

Рославль, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
13.03.1899

Сын: Цеханович Соломон (Борисович)

Мать ребёнка: Цеханович Хася (Наумовна)

Рославль, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
28.10.1903

Сын: Цеханович Мордух (Матвей) (Борисович)

Мать ребёнка: Цеханович Хася (Наумовна)

Рождение ребёнка
10.08.1904

Сын: Цеханович Ехиэль (Борисович)

Мать ребёнка: Цеханович Хася (Наумовна)

Рославль, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1907

Дочь: Цеханович Сарра (Шура) (Борисовна)

Мать ребёнка: Цеханович Хася (Наумовна)

Рославль, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Цеханович Хася (Наумовна)

Место жительства
Неизвестно
Рославль, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
10.06.1918
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