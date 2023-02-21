Цеханович Бенциан Шлёмович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1870
Дата смерти10.06.1918
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: Цеханович Шломо
Мать: Цеханович Рося Лейбовна
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Цеханович Шуламис (Соня) (Борисовна)
Мать ребёнка: Цеханович Хася (Наумовна)
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Цеханович Фейга-Лея (Феня) (Борисовна)
Мать ребёнка: Цеханович Хася (Наумовна)
Рождение ребёнка
13.03.1899
Сын: Цеханович Соломон (Борисович)
Мать ребёнка: Цеханович Хася (Наумовна)
Рождение ребёнка
28.10.1903
Сын: Цеханович Мордух (Матвей) (Борисович)
Мать ребёнка: Цеханович Хася (Наумовна)
Рождение ребёнка
10.08.1904
Сын: Цеханович Ехиэль (Борисович)
Мать ребёнка: Цеханович Хася (Наумовна)
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Цеханович Сарра (Шура) (Борисовна)
Мать ребёнка: Цеханович Хася (Наумовна)
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
10.06.1918