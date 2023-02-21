Цеханович Мордух (Матвей) (Борисович) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цеханович Мордух (Матвей) (Борисович)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.10.1903

Дата смерти

22.10.1984

Пол

Мужской

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1903

Отец: Цеханович Бенциан Шлёмович

Мать: Цеханович Хася (Наумовна)

Рождение ребёнка
12.08.1935

Дочь: Розен Наталья Матвеевна

Мать ребёнка: Цеханович Ревекка Наумовна

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Рождение ребёнка
1939

Сын: Цеханович Борис Матвеевич

Мать ребёнка: Цеханович Ревекка Наумовна

Рождение ребёнка
31.03.1944

Дочь: Цеханович Эмилия Матвеевна

Мать ребёнка: Цеханович Ревекка Наумовна

Россия, Свердловская область
Место жительства
Неизвестно
Рославль, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
22.10.1984
Калуга, город Калуга, Калужская область
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