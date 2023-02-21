Цеханович Мордух (Матвей) (Борисович)
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.10.1903
Дата смерти22.10.1984
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1903
Рождение ребёнка
12.08.1935
Дочь: Розен Наталья Матвеевна
Мать ребёнка: Цеханович Ревекка Наумовна
Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Рождение ребёнка
1939
Сын: Цеханович Борис Матвеевич
Мать ребёнка: Цеханович Ревекка Наумовна
Рождение ребёнка
31.03.1944
Дочь: Цеханович Эмилия Матвеевна
Мать ребёнка: Цеханович Ревекка Наумовна
Россия, Свердловская область
Место жительства
Неизвестно
Рославль, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
22.10.1984
Калуга, город Калуга, Калужская область