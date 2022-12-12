Цеханович (Эвентова) Хася (Наумовна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цеханович (Эвентова) Хася (Наумовна)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870

Дата смерти

13.12.1949

Пол

Женский

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Эвентов Нохам

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1896

Дочь: Цеханович Шуламис (Соня) (Борисовна)

Отец ребёнка: Цеханович Бенциан Шлёмович

Рославль, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1897

Дочь: Цеханович Фейга-Лея (Феня) (Борисовна)

Отец ребёнка: Цеханович Бенциан Шлёмович

Рославль, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
13.03.1899

Сын: Цеханович Соломон (Борисович)

Отец ребёнка: Цеханович Бенциан Шлёмович

Рославль, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
28.10.1903

Сын: Цеханович Мордух (Матвей) (Борисович)

Отец ребёнка: Цеханович Бенциан Шлёмович

Рождение ребёнка
10.08.1904

Сын: Цеханович Ехиэль (Борисович)

Отец ребёнка: Цеханович Бенциан Шлёмович

Рославль, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1907

Дочь: Цеханович Сарра (Шура) (Борисовна)

Отец ребёнка: Цеханович Бенциан Шлёмович

Рославль, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Цеханович Бенциан Шлёмович

Место жительства
Неизвестно
Рославль, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
13.12.1949
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