Цеханович (Эвентова) Хася (Наумовна)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1870
Дата смерти13.12.1949
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: Эвентов Нохам
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Цеханович Шуламис (Соня) (Борисовна)
Отец ребёнка: Цеханович Бенциан Шлёмович
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Цеханович Фейга-Лея (Феня) (Борисовна)
Отец ребёнка: Цеханович Бенциан Шлёмович
Рождение ребёнка
13.03.1899
Сын: Цеханович Соломон (Борисович)
Отец ребёнка: Цеханович Бенциан Шлёмович
Рождение ребёнка
28.10.1903
Сын: Цеханович Мордух (Матвей) (Борисович)
Отец ребёнка: Цеханович Бенциан Шлёмович
Рождение ребёнка
10.08.1904
Сын: Цеханович Ехиэль (Борисович)
Отец ребёнка: Цеханович Бенциан Шлёмович
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Цеханович Сарра (Шура) (Борисовна)
Отец ребёнка: Цеханович Бенциан Шлёмович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
13.12.1949