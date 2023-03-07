Цеханович Соломон (Борисович)
Место рождения
Дата рождения13.03.1899
Дата смерти02.03.1960
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1899
Бракосочетание
27.09.1929
Рождение ребёнка
18.02.1931
Сын: Цеханович Борис Соломонович
Мать ребёнка: Цеханович Софья Соломоновна
Рождение ребёнка
05.03.1936
Дочь: Цеханович Ася Соломоновна
Мать ребёнка: Цеханович Софья Соломоновна
Рождение ребёнка
10.09.1940
Сын: Цеханович Марк Соломонович
Мать ребёнка: Цеханович Софья Соломоновна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
02.03.1960