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Цеханович Соломон (Борисович)

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Место рождения

Рославль, Рославльский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

13.03.1899

Дата смерти

02.03.1960

Пол

Мужской

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1899

Отец: Цеханович Бенциан Шлёмович

Мать: Цеханович Хася (Наумовна)

Рославль, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
27.09.1929

Жена: Цеханович Софья Соломоновна

Рославль, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
18.02.1931

Сын: Цеханович Борис Соломонович

Мать ребёнка: Цеханович Софья Соломоновна

Рославль, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
05.03.1936

Дочь: Цеханович Ася Соломоновна

Мать ребёнка: Цеханович Софья Соломоновна

Рославль, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
10.09.1940

Сын: Цеханович Марк Соломонович

Мать ребёнка: Цеханович Софья Соломоновна

Рославль, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Место жительства
Неизвестно
Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия
Смерть
02.03.1960
Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия
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