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Цеханович Марк Соломонович

Место рождения

Рославль, Рославльский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

10.09.1940

Дата смерти

06.02.2009

Пол

Мужской

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1940

Отец: Цеханович Соломон (Борисович)

Мать: Цеханович Софья Соломоновна

Рославль, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
29.06.1971

Сын: Цеханович Станислав Маркович

Мать ребёнка: Цеханович Анна Николаевна

Рождение ребёнка
14.06.1977

Дочь: Хуторная Юлия Марковна

Мать ребёнка: Цеханович Анна Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Цеханович Анна Николаевна

Место жительства
Неизвестно
Омск, город Омск, Омская область
Смерть
06.02.2009
Омск, город Омск, Омская область