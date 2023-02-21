Цеханович (Слиозберг) Софья Соломоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.10.1905
Дата смерти02.04.1988
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
27.09.1929
Рождение ребёнка
18.02.1931
Сын: Цеханович Борис Соломонович
Отец ребёнка: Цеханович Соломон (Борисович)
Рождение ребёнка
05.03.1936
Дочь: Цеханович Ася Соломоновна
Отец ребёнка: Цеханович Соломон (Борисович)
Рождение ребёнка
10.09.1940
Сын: Цеханович Марк Соломонович
Отец ребёнка: Цеханович Соломон (Борисович)
Место жительства
Неизвестно
Омск, город Омск, Омская область
Смерть
02.04.1988