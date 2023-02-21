Цеханович (Слиозберг) Софья Соломоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цеханович (Слиозберг) Софья Соломоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.10.1905

Дата смерти

02.04.1988

Пол

Женский

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
27.09.1929

Муж: Цеханович Соломон (Борисович)

Рославль, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
18.02.1931

Сын: Цеханович Борис Соломонович

Отец ребёнка: Цеханович Соломон (Борисович)

Рославль, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
05.03.1936

Дочь: Цеханович Ася Соломоновна

Отец ребёнка: Цеханович Соломон (Борисович)

Рославль, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
10.09.1940

Сын: Цеханович Марк Соломонович

Отец ребёнка: Цеханович Соломон (Борисович)

Рославль, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Место жительства
Неизвестно
Омск, город Омск, Омская область
Смерть
02.04.1988
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