Хуторная (Цеханович) Юлия Марковна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хуторная (Цеханович) Юлия Марковна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.06.1977

Пол

Женский

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1977

Отец: Цеханович Марк Соломонович

Мать: Цеханович Анна Николаевна

Рождение ребёнка
12.03.2002

Дочь: Хуторная Елизавета Ивановна

Отец ребёнка: Хуторной Иван Станиславович

Рождение ребёнка
26.05.2009

Дочь: Хуторная Анна Ивановна

Отец ребёнка: Хуторной Иван Станиславович

Рождение ребёнка
26.05.2009

Сын: Хуторной Марк Иванович

Отец ребёнка: Хуторной Иван Станиславович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хуторной Иван Станиславович

Место жительства
Неизвестно
Омск, город Омск, Омская область
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