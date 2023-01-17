Хуторная (Цеханович) Юлия Марковна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.06.1977
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1977
Рождение ребёнка
12.03.2002
Дочь: Хуторная Елизавета Ивановна
Отец ребёнка: Хуторной Иван Станиславович
Рождение ребёнка
26.05.2009
Дочь: Хуторная Анна Ивановна
Отец ребёнка: Хуторной Иван Станиславович
Рождение ребёнка
26.05.2009
Отец ребёнка: Хуторной Иван Станиславович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Омск, город Омск, Омская область