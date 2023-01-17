Хуторной Иван Станиславович
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.04.1972
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1972
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.03.2002
Дочь: Хуторная Елизавета Ивановна
Мать ребёнка: Хуторная Юлия Марковна
Рождение ребёнка
26.05.2009
Дочь: Хуторная Анна Ивановна
Мать ребёнка: Хуторная Юлия Марковна
Рождение ребёнка
26.05.2009
Мать ребёнка: Хуторная Юлия Марковна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хуторная Юлия Марковна
Место жительства
Неизвестно
Омск, город Омск, Омская область