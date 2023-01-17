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Хуторной Иван Станиславович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.04.1972

Пол

Мужской

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1972

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.03.2002

Дочь: Хуторная Елизавета Ивановна

Мать ребёнка: Хуторная Юлия Марковна

Рождение ребёнка
26.05.2009

Дочь: Хуторная Анна Ивановна

Мать ребёнка: Хуторная Юлия Марковна

Рождение ребёнка
26.05.2009

Сын: Хуторной Марк Иванович

Мать ребёнка: Хуторная Юлия Марковна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хуторная Юлия Марковна

Место жительства
Неизвестно
Омск, город Омск, Омская область
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