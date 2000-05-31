Цеханович (Липчина) Ревекка Наумовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.05.1908
Дата смерти31.05.2000
ПолЖенский
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1908
Отец: Липчин Наум Борисович
Мать: Липчина Эсфирь Иосифовна
Рождение ребёнка
12.08.1935
Дочь: Розен Наталья Матвеевна
Отец ребёнка: Цеханович Мордух (Матвей) (Борисович)
Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Рождение ребёнка
1939
Сын: Цеханович Борис Матвеевич
Отец ребёнка: Цеханович Мордух (Матвей) (Борисович)
Рождение ребёнка
31.03.1944
Дочь: Цеханович Эмилия Матвеевна
Отец ребёнка: Цеханович Мордух (Матвей) (Борисович)
Россия, Свердловская область
Место жительства
Неизвестно
Рославль, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
31.05.2000
Калуга, город Калуга, Калужская область