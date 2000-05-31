Цеханович (Липчина) Ревекка Наумовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цеханович (Липчина) Ревекка Наумовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.05.1908

Дата смерти

31.05.2000

Пол

Женский

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1908

Отец: Липчин Наум Борисович

Мать: Липчина Эсфирь Иосифовна

Рождение ребёнка
12.08.1935

Дочь: Розен Наталья Матвеевна

Отец ребёнка: Цеханович Мордух (Матвей) (Борисович)

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Рождение ребёнка
1939

Сын: Цеханович Борис Матвеевич

Отец ребёнка: Цеханович Мордух (Матвей) (Борисович)

Рождение ребёнка
31.03.1944

Дочь: Цеханович Эмилия Матвеевна

Отец ребёнка: Цеханович Мордух (Матвей) (Борисович)

Россия, Свердловская область
Место жительства
Неизвестно
Рославль, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
31.05.2000
Калуга, город Калуга, Калужская область
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