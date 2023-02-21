Липчин Наум Борисович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1921
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1900
Сын: Липчин Марк Наумович
Мать ребёнка: Липчина Эсфирь Иосифовна
Рождение ребёнка
24.05.1908
Дочь: Цеханович Ревекка Наумовна
Мать ребёнка: Липчина Эсфирь Иосифовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Липчина Эсфирь Иосифовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гуревич Фаина Наумовна
Мать ребёнка: Липчина Эсфирь Иосифовна
Смерть
1921