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Липчин Наум Борисович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1921

Пол

Мужской

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1900

Сын: Липчин Марк Наумович

Мать ребёнка: Липчина Эсфирь Иосифовна

Рождение ребёнка
24.05.1908

Дочь: Цеханович Ревекка Наумовна

Мать ребёнка: Липчина Эсфирь Иосифовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Липчин Моисей Наумович

Мать ребёнка: Липчина Эсфирь Иосифовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гуревич Фаина Наумовна

Мать ребёнка: Липчина Эсфирь Иосифовна

Смерть
1921
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