Липчина (Исаакович) Эсфирь Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Липчина (Исаакович) Эсфирь Иосифовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

30.12.1947

Пол

Женский

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Исаакович Иосиф

Мать: Исаакович Евгения Абрамовна

Рождение ребёнка
1900

Сын: Липчин Марк Наумович

Отец ребёнка: Липчин Наум Борисович

Рождение ребёнка
24.05.1908

Дочь: Цеханович Ревекка Наумовна

Отец ребёнка: Липчин Наум Борисович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Липчин Моисей Наумович

Отец ребёнка: Липчин Наум Борисович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гуревич Фаина Наумовна

Отец ребёнка: Липчин Наум Борисович

Смерть
30.12.1947
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